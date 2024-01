Misteriosa Morte a 64 Anni nell' Orto | Indagini in Corso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 28 gennaio 2024) Teramo - Bruno Farii ritrovato senza vita, si sospetta un malore o un'overdosea tarda mattinata di oggi, Bruno Farii, un uomo di 64, è stato trovato mnel suo, scatenando l'allarme tra i familiari. L'uomo, che ha affrontato in passato problemi legati alla tossicodipendenza, è stato oggetto di un intervento del 118, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Il decesso è avvenuto presso la sua abitazione situata in località Fonte del Latte. Le circostanze che hanno portato alladi Farii sono ancora avvolte nel mistero, e le autorità stanno conducendo un'indagine accurata per gettare luce su quanto accaduto. Si ipotizza la possibilità di un malore o, in alternativa, un'overdose. La Procura, a seguito ...