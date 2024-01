Missione giovani in Ucraina | Abbiamo portato cibo farmaci e tanta amicizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sono partiti da Cinisello Balsamo su quattro pulmini, hanno tras5 tonnellate di alimenti, medicine e beni essenziali, e hanno anche donato una carrozzina elettrica a un cittadino di Cherson. La spedizione è stata possibile grazie all’iniziativa di Fabrizio Pozzi, presidente del Leo Club Cinisello Balsamo, insieme a Rebecca e Beatrice Uslenghi del Leo Club Abbiategrasso, e altri ragazzi. "Se non io, chi? Se non adesso, quando?". Con questi interrogativi 18sono partiti per unaumanitaria in, in direzione Odessa e Mykolaïv. I ragazzi - per la maggior parte membri dei Club Leo, idei Lions, del Nord Italia - hanno viaggiato per una settimana carichi di merce e di preziosi doni, che sono stati consegnati al centro Youth of Ukraine di Mykolaïv, gestito da Maksym ...