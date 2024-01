Miriam Francesca Vivarini | trovata morta in casa l' ex campionessa mondiale di Kickboxing | aveva 37 anni

PESCARA - Nella cattedrale di San Cetteo, a Pescara, in molti, ieri mattina, hanno reso l’ultimo saluto a Miriam Francesca Vivarini, 37 anni, la campionessa di kickboxing ...Nella cattedrale di San Cetteo, a Pescara, in molti, ieri mattina, hanno reso l’ultimo saluto a Miriam Francesca Vivarini, 37 anni, la campionessa di kickboxing scomparsa improvvisamente nei giorni ...Aveva un talento innato per la kickboxing e una determinazione fuori dal comune. Miriam Francesca Vivarini era famosa per la sua grinta e la sua abilità sul ring, ma anche per la sua gentilezza e gene ...