Miretti | un errore che pesa tanto Bremer c’è | Loca stavolta fatica

(Di domenica 28 gennaio 2024) SZCZESNY 6. Serata in controllo, poi la velenosa conclusione di Baldanzi sembra sorprenderlo un po’. GATTI 6. Con la convinzione di sempre propizia il gol di Vlahovic. Poi regge sempre, senza sbavature.6. Conferma il proprio stato di grazia respingendo ogni tentativo dei toscani, con una superiorità fisica evidente. ALEX SANDRO 5,5. In avantia tarare la giusta misura dei passaggi, ma l’atteggiamento non è disprezzabile. CAMBIASO 5,5. Prova a non far mancare qualità e corsa. Il jolly di Allegri ci prova anche nell’area avversaria. Una volta scivola ed è una chance sprecata. MCKENNIE 5,5. Gara sotto tono, se rapportata a quelle dell’ultimo periodo. Non manca la determinazione, quanto la precisione. Colpa probabilmente di un duro colpo subito alla caviglia.TELLI 5,5. Serata complicata: in inferiorità numerica è ...

Al 47' occasione colossale per la JUventus: errore in impostazione di Gyasi che serve Miretti, ma il centrocampista entra in area e davanti al portiere spara alto sopra la traversa. Ad inizio ripresa ...La Juventus ha giocato una gara in salita contro l'Empoli, ma era riuscita a sbloccarla, pesa il gol di Baldanzi, nato da un tiro da fuori su cui i giocatori della Juventus hanno chiuso in colpevole ...In pieno recupero, su errore di Gyasi, era stato Miretti a puntare la porta avversaria ma, a tu per tu con il portiere Caprile, non è riuscito a centrare il bersaglio grosso calciando alto sopra la ...