Mio marito prigioniero il cognato in camera a gas Noi fra le bombe e la fame

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ester Paulli (nella foto), 102 anni, è un’ospite delle Residenze del Sole. Ha voluto lasciare le sue memorie in una registrazione audio dal titolo “Miodeportato dai nazisti, miomorto a Mauthausen. Temo ancora il ritorno del fascismo“. Tanti anziani hanno partecipato al progetto della Rsa sulla memoria. "Il mio fidanzato Pino è partito per la guerra il 20 maggio 1941. Solo tre licenze in tre anni, l’ultima perché avevano bombardato Milano nel settembre 1943 – racconta Ester -. Avevamo già le carte per sposarci. Ma il giorno dopo, sul piazzale della caserma, sono arrivati i carri armati tedeschi". Pino è prelevato insieme ad altri soldati e portato in Germania, in un campo di lavoro al Nord. "Alla fine pesava 45 chili e indossava un cappotto russo. Molti altri non sono tornati". Ester vive con i genitori a Milano "all’epoca era sotto ...