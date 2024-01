Minaccia e deruba l’ex compagna | fermato

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si è introdotto abusivamente nell’abitazione della exper poi rapinarla del cellulare e scappare, saltando da una finestra. Questo era il piano che poi ha messo in pratica. L’uomo però è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Modena per rapina aggravata. Per la precisione si tratta di un 42enne che è stato colto in flagranza di reato dai militari dopo essersi presentato, venerdì notte, a casa delappunto dove, con violenza e, si è impossessato del telefono cellulare per poi fuggire. L’uomo è stato successivamente rintracciato al volante della sua autovettura in evidente stato di ubriachezza alcolica, figurando positivo all’accertamento con etilometro a cui è stato sottoposto subito dai carabinieri, che avevano notato il suo stato di alterazione. L’accertamento eseguito con ...

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Modena per aver rapinato la sua ex compagna e successivamente è stato trovato in stato di ubriachezza alcolica. È stato anche denunciato per guida in stato di eb