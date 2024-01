Milano | tre carabinieri contusi dopo la manifestazione vietata pro Palestina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 – Tresono rimastiieri anellaprofermata prima che il corteo partisse da via Padova. I tre militari, in forze al Terzo reggimentoLombardia, una volta terminato il servizio, sono andati autonomamente al Pronto soccorso del Policlinico dove hanno avuto prognosi in un caso di tre giorni e in due casi di quattro. Partendo da questo, Giorgio Carugati, responsabile dell'ufficio Linea Mobile del Nuovo Sindacato, chiede “l’approvazione delle nuove procedure di Ordine Pubblico". “Non siamo carne da macello”, aggiunge. “I tre feriti e materiali danneggiati, tra i nostri colleghi del 3° Reggimento Lombardia, sono la conferma che in questo periodo storico, le ...