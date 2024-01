Milano | è ubriaco e minaccia di morte i genitori con un coltello | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un uomo di 46 anni è statosabato mattina aper averto dicon un. È successo in un appartamento di via Inama, una strada vicino a Città Studi. Secondo le prime ricostruzioni, il quarantaseienne erae quando ihanno chiamato il 118 per farlo ricoverare lui è andato in escandescenze prendendo unin mano e puntandolo verso la madre e il padre. Quando i carabinieri sono all’appartamento, hanno trovato l’uomo che camminava nervosamente per l’abitazione con l’arma in mano e stato di forte agitazione. Dopo averlo disarmano lo hannoe portato in caserma. Si è scoperto che l’uomo era in libertà vigilata per spaccio e reati contro il ...