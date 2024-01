Milano-Bergamo oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tutto pronto per Allianz Vero1991, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo aver conquistato la Final Four di Coppa Italia, tornano sul campo di casa per vincere ancora e provare così ad avvicinarsi alla capolista Conegliano. Dall’altra parte della rete ci sono le rossoblù di Alberto Bigarelli, undicesime in classifica, che vanno a caccia dell’impresa per conquistare punti importanti in ottica salvezza. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 28 gennaio all’Allianz Cloud di. Di seguito, le informazioni per seguire in ...