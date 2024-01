Milano | arrestato il calciatore che ha stuprato una 19enne

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) . L’uomo è accusato di violenza sessuale. riconosciute anche delle aggravanti Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023 unaè stata stuprata da Stanislav Bahirov, 25enne nato in Ucraina, exdella Vogherese in serie D. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere di sicurezza posizionate per strada. Dovrà rispondere di violenza sessuale, aggravata dall’uso di sostanze alcoliche, dalla giovane età della vittima e dal fatto che la vittima è un soggetto vulnerabile. Per il Giudice delle indagini preliminari, Bahirov ha dimostrato «totale assenza di freni inibitori e una particolare determinazione a delinquere». Secondo la ricostruzione dei fatti, la giovane, quella sera, aveva avuto un litigio in famiglia ed era uscita di casa. Dopo l’acquisto di una bottiglia di vodka, la giovane si sarebbe seduta su una panchina nell’area cani ...