Milan tradito dai rigori | 2-2 al Meazza col Bologna

(Di domenica 28 gennaio 2024)O (ITALPRESS) – Undainon va oltre il 2-2 casalingo contro un ottimo. Agli uomini di Pioli, che falliscono ben due tiri dal dischetto, non basta la doppietta di Loftus-Cheek. E’ il 16? quando la partita si ferma per un minuto, tra gli applausi di giocatori e staff, per dire “no” al razzismo dopo gli attacchi verbali subiti a Udine da Maignan nella scorsa giornata. Un’iniziativa alla quale i tifosi hanno partecipato accendendo i flash dei loro smartphone sugli spalti. Al 29?, i rossoblù passano in vantaggio. La difesa avversaria si fa trovare scoperta su un lancio di Beukema, Fabbian sbaglia un’occasione all’apparenza facile ma dopo un batti e ribatti la palla termina sul destro di Zirkzee che di piatto infila Maignan da posizione ravvicinata, sfruttando anche una ...

Un Milan tradito dai rigori non va oltre il 2-2 casalingo contro un ottimo Bologna. Agli uomini di Pioli, che falliscono ben due tiri dal dischetto, non basta la doppietta di Loftus-Cheek. È il 16' ...MILANO -Quattro gol segnati, due rigori falliti, uno realizzato e una lunga serie di capovolgimenti di fronte. Milan e Bologna pareggiano 2-2 nella 22esima giornata di campionato. Un risultato che ...