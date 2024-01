Milan tradito dai rigori | 2-2 al Meazza col Bologna

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Milan (pianetamilan)

Lele Adani , ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Rai Sport sulla situazione in casa Milan. Ecco le sue parole su Leao (pianetamilan)

MILANO (ITALPRESS) – Un Milan tradito dai rigori non va oltre il 2-2 casalingo contro un ottimo Bologna. Agli uomini di Pioli, che falliscono ben due tiri dal dischetto, non basta la doppietta di Loftus-Cheek.