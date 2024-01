Milan | Pioli | ‘Bene fino al 92’ Zirzkee ha tutto Leao? Ha detto che calcia lui il prossimo rigore…’|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-01-28 00:26:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il rimonta e si fa contro-rimontare dal Bologna. Finisce 2-2 a San Siro nel match valido per la 22ª giornata di Serie A, tanti rimpianti per i rossoneri che falliscono due rigori: nel primo tempo con Olivier Giroud (parato da Lukasz Skorupski) e nella ripresa con Theo Hernandez (palo). Al termine della partita, il tecnico del Stefano è intervenuto a Dazn per commentare il pareggio: "Andiamo via con il rammarico di non aver vinto la partita. Vero che ci sono stati due rigori sbagliati, abbiamo avuto tante occasioni ma ne abbiamo anche concessa qualcuna a un ottimo Bologna. Ci deve insegnare che non puoi mollare l'attenzione in fase difensiva come nell'ultima azione del rigore. Un peccato, perché la prestazione l'abbiamo fatta. Era una ...