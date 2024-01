Milan | nuovo contatto con l’Arsenal per Kiwior | le nuove condizioni per il via libera alla cessione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Archiviata l’amarezza per la vittoria sfumata nei minuti di recupero contro il Bologna, la dirigenza rossonera si è attivata di...

Milan , il progetto per la costruzione del nuovo stadio a San Donato è partito. C’è però tensione tra i due sindaci Sala e Squeri … Il Milan fa sul ... (dailymilan)

'Tuttosport' in edicola questa mattina, fa il punto sul Nuovo stadio del Milan . Si accende il dibattito tra Squeri e Sala (pianetamilan)

Beppe Sala , sindaco di Milan o, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a San Siro e al Nuovo Stadio di Milan e Inter (pianetamilan)

Dopo il pareggio contro il Bologna, il Milan può vivere un altro scossone societario: il ritorno di Paolo Maldini è dato come certo Un pareggio che ... (rompipallone)

Lazio a quota 34, Napoli a 32 punti. Walter Mazzarri, nella ripresa, ha fatto entrare anche diversi nuovi acquisti. Leander Dendoncker ha fatto il suo ingresso in campo solo al minuto numero 84 di ...Conferenza stampa Tiago Djalò Juve: il VIDEO della presentazione dell’ex Milan, diventato un nuovo giocatore bianconero Tiago Djalò è diventato ...Il talento portoghese Rafael Leao del Milan al centro delle attenzioni del Paris Saint-Germain ...Leao emerge come il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Mbappé, diventando il nuovo ...