Milan | Loftus-Cheek domina in attacco | Pioli ha trovato una certezza

(Adnkronos) – Partita un po’ folle a San Siro con Milan e Bologna che si dividono la posta. La gara si conclude 2-2 con il Bologna che passa in ... ()

Non uno ma due gol, i primi a San Siro dopo aver trovato 3 gol in trasferta. Ruben Loftus-Cheek parla così a Milan Tv al termine della... (calciomercato)

Milan-Bologna 2-2, il report. Due legni e due rigori sbagliati, ai rossoneri non basta la doppietta di un super Loftus-Cheek (pianetamilan)

Il Milan si ferma a San Siro contro il Bologna: il rigore di Orsolini nel recupero ha portato il punteggio sul 2-2 dopo la doppietta di Loftus-Cheek. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico ...Finisce in parità la sfida di San Siro fra Milan e Bologna. L'anticipo del sabato sera vede la squadra di Pioli e quella di Thiago Motta dividersi la posta in palio chiudendo il match sul 2-2.Ruben Loftus Cheek è senza ombra di dubbio l'MVP del match di ieri sera tra Milan e Bologna. Una partita di altissimo livello per il rossonero che ha sorpreso tutti a suon di grandi giocate.