Milan | Loftus-Cheek | ‘Che bello segnare a San Siro | lo aspettavo da tempo’

La gara si conclude 2-2 con il Bologna che passa in vantaggio per primo con Zirkzee e poi il Milan la ribalta con la doppietta di Loftus-Cheek. Milan con il Bologna un pari pazzo: due rigori sbagliati ...Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari col Bologna: "Ovviamente non sono soddisfatto del risultato, volevamo questa vittoria che era impo ...Il Milan non va oltre il pareggio in una partita thriller a San Siro. Nel post-partita le parole di Loftus-Cheek. Una partita sembrata surreale per certi versi, termina così, per 2-2, un Milan Bologna ...