Milan | le colpe di Pioli Leao va via? Zirkzee per il futuro? E lo stadio…

Blog Calciomercato.com: La domanda a questo punto da porsi per il progetto del Milan è: quali sono le catene deboli E quali quelle forti Per tornare ad alti livelli ed essere ...Nulla da fare per il portierone del Milan sul piazzato di Zirkzee che porta avanti il Bologna. Sul finale Magic Mike intuisce, ma non arriva sulla stoccata dagli 11 metri di Orsolini. Non ha colpe.Milan-Bologna: i tifosi dell'Inter si prendono una rivincita e citano il rigorista Calhanoglu, cori per Thiago Motta e Pioli finisce di nuovo nel mirino ...