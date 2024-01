Milan | il miglior Loftus-Cheek di sempre | i numeri di un acquisto top|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 gennaio 2024) 2024-01-28 10:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Testa bassa nonostante i due gol realizzati, i primi a San Siro.è uscito molto deluso dal campo ieri sera perché era più forte la delusione per i due punti persi contro il Bologna rispetto alla soddisfazione personale di una doppietta realizzata per la prima volta nel proprio stadio. Questione di mentalità, l’interesse del gruppo anteposto a quello personale. È proprio per queste caratteristiche note da tempo che ilha deciso di investire sul centrocampista classe 1996 nonostante le sue ultime stagioni non erano state di certo esaltanti. 15 MILIONI PER UN LEADER- Il colpo di fulmine era già scoccato con Maldini e Massara nella sfida di Champions League a Londra tra Chelsea edel 5 ottobre 2022. ...