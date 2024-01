Milan | fai come Sinner! Zirkzee va preso | mentre su Leao c’è il PSG…

I voti ai protagonisti di Milan-Bologna 2-2. Skorupski 6,5 – Non ha responsabilità sull’1-0 ma si fa piegare le mani in occasione del secondo gol. Fronteggia due rigori: prima ipnotizza Giroud, poi ...In campo facendo ordine, che non c'è ...Un 1X2 indecifrabile, che da il suo esito per come uno si sveglia la mattina. È questo il Milan che ci tocca oggi: Società, Proprietà e di conseguenza Squadra, ...Sulle pagine de "La Gazzetta dello Sport", Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e nazionale, non crede ad una Juventus ...aumenti la grinta e la determinazione e fai una prestazione eccezionale. Io ...