Milan e Juventus | quale X fa più male? A Pioli serve un Leao meno sprecone | ad Allegri un regista dal mercato

Florenzi in un’ Inter vista realizzata da Sportmediaset, ha parlato del campionato di Serie A complimentandosi soprattutto con Inter e Juventus per il ... (inter-news)

C’è da attendere ancora un giorno prima di rivedere l’Inter in campo in Serie A, al Franchi contro la Fiorentina. Nell’attesa, gli anticipi di oggi ... (inter-news)

Il Bologna ha pareggiato in trasferta contro Inter , Juventus e Milan: un risultato incredibile, stasera peraltro in una partita dove i rossoneri ... (inter-news)

L'Unione Azzurra nel Mondo ha diramato il seguente comunicato stampa in vista del match del 11 febbraio a San Siro contro il Milan: "Assurda e paradossale la situazione creata dall’Osservatorio CASMS ...Juventus 53; Inter 51; Milan 46; Atalanta 36; Fiorentina 34; Bologna e Lazio 33; Roma 32; Napoli e Torino 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo 19; Cagliari e Udinese 18; Empoli e ...Editoriale di Andrea Losapio Mourinho non vuole andare in Arabia e Mendes prova a piazzarlo al Barcellona. Xavi e Deco ai ferri corti. In Italia solo il Napoli è sicuro di cambiare (e forse la ...