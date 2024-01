Milan-Bologna | Pioli | C' è grande rammarico perché l' avevamo ribaltata

(Di domenica 28 gennaio 2024)o, 27 gennaio 2024 – Pari tra emozioni, polemiche e spettacolo in quel di San Siro, dove ilha fermato la corsa del– che era reduce da quattro successi di fila – e ha portato a casa un altro punto prezioso in chiave europea. Finisce 2-2 una partita scoppiettante e che, pur essendosi conclusa con un pari nel complesso giusto, lascia forse più amaro in bocca alche fallito due dei tre rigori concessi da Massa. Ancora una volta, però, i rossoblù hanno giocato conpersonalità, passando in vantaggio al 29’ grazie a Zirkzee, che ha risolto un batti e ribatti con un destro vincente. Il match ha preso improvvisamente quota e al 44’ è arrivato il primo, contestatissimo episodio che ha portato anche all’espulsione di Thiago Motta e di un altro componente della panchina rossoblù: ...

Riccardo Orsolini ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Milan e Bologna in Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni Riccardo Orsolini a Dazn dopo Milan Bologna. PRIMO GOL COL MILAN – Mi mancava, spero ...Editoriale di Andrea Losapio Mourinho non vuole andare in Arabia e Mendes prova a piazzarlo al Barcellona. Xavi e Deco ai ferri corti. In Italia solo il Napoli è sicuro di cambiare (e forse la ...Quando la partita sembrava aver emesso la propria sentenza, arriva all'91 il pareggio su rigore con Orsolini, concesso per la trattenuta ai danni di Kristiansen. Il Milan perde una grande occasione di ...