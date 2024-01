Milan-Bologna | Passerini | “Rossoneri con l’amaro in bocca Occasione perduta”

Milan o, 28 gennaio 2024 – L’amarezza per il pareggio last second arrivato contro il Bologna deve essere prontamente cancellata, perché all’orizzonte ... (sport.quotidiano)

(acmilan.com) Al sedicesimo minuto della sfida di Serie A tra AC Milan e il Bologna, la partita si è fermata momentaneamente - una pausa potente che riecheggia la decisa presa di posizione dei ...Non si può vedere un avversario, pur parlando di uno discretamente dotato in palleggio come il Bologna, che letteralmente bivacca ...se qualcuno ha capito che giocatore è e che cosa fa, cosa ci fa al ...Sulla vittoria sfumata Sulla vittoria sfumata: "Conquistare i tre punti avrebbe voluto dire aumentare il morale, sette punti in più rispetto allo scorso anno, la quinta vittoria consecutiva. Ci sono s ...