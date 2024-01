Milan-Bologna 2-2 | non basta la doppietta di Loftus-Cheek

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Partita un po' folle a San Siro conche si dividono la posta. La gara si conclude 2-2 con ilche passa in vantaggio per primo con Zirkzee e poi illa ribalta con ladi. I rossoneri sbagliano due rigori con Giroud (con Thiago Motta espulso per proteste) ed Hernandez, mentre Orsolini nel finale realizza quello assegnato ai rossoblu per il 2-2 finale. Con questo risultato la squadra di Pioli sale a 46 punti, saldamente al terzo posto, mentre ilsi porta a 33 punti e aggancia momentaneamente la Lazio. Frazione equilibrata e combattuta nel primo tempo, molto tattica soprattutto nella prima parte con ilsempre pronto a ...

