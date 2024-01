Migranti | Piantedosi | ‘lo scorso anno Tunisia e Libia hanno fermato 140mila partenze’

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “L’messe insieme, tra operazioni di persone rintracciate in mare e riportate indietro e partenze frenate sulla terra ferma, abbiamo contato circapersone, vuol dire che ne avremmo avute il doppio se non avessero fatto tutto questo”. Lo ha afil ministro dell’Interno, Matteo, intervenendo alla scuola di formazione della Lega. L'articolo CalcioWeb.

Il metodo italiano sta funzionando. In Italia dal 21 ottobre, giorno in cui è stata attuata la procedura di ripristino dei controlli ai confini, ... (secoloditalia)

abbiamo contato circa 140mila persone, vuol dire che ne avremmo avute il doppio se non avessero fatto tutto questo". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla ...Significa oltre 13mila migranti in meno. Il trend è chiaro ...Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avuto recentemente un trilaterale a Buzet con i suoi omologhi sloveno e croato. «Il formato ...Non quello appiccato dai migranti in rivolta nel Cpr di Trapani ...I dem hanno infatti presentato un'interrogazione urgente al ministro Piantedosi per ricevere notizie sulle "condizioni delle persone ...