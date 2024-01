Migranti | Conte | ' no a ius soli | sì a ius scholae e culturae'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Assolutamente no" allo ius, Perchè "per un Paese di transito come il nostro non va bene, io sono per lo iuse lo ius". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di 'Che tempo che fa'.