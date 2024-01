Microsoft Bing ed Edge esclusi dalla regolamentazione dell’UE secondo un nuovo rapporto

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il recentepubblicato da Bloomberg rivela chepotrebbero evitare laprevista dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea (UE). Con la scadenza del 6 marzo imminente per le principali aziende tecnologiche per conformarsi alle disposizioni del DMA, questa notizia potrebbe avere un … ?

Microsoft rinomina Bing Chat in Copilot e presenta Copilot Pro Microsoft ha annunciato importanti cambiamenti nel suo ecosistema di Chat bot basati ... (windows8.myblog)

Ufficiale anche una web app per accedere anche al di fuori di Windows e sfruttare le tante capacità dell'intelligenza artificiale generativa (wired)

Il motore di ricerca di Redmond abbandona il marchio lanciato nel 2009 per sottolineare il ruolo sempre crescente dell'IA nei suoi prodotti. Nella ... (repubblica)

Microsoft Rinnova il Nome : Bing Image Creator Diventa Image Creator from Designer Microsoft ha annunciato un altro significativo cambio di Nome per ... (windows8.myblog)

Gli investimenti miliardari di Microsoft in OpenAI, per esempio ...su servizi proprietari quali Bing, Copilot, Office e Windows. Al contempo, Google ha investito pesantemente in Anthropic, e Amazon ...Microsoft si è unita a Apple nel club dei 3.000 miliardi di dollari di valutazione di mercato, dopo aver raggiunto la pietra miliare mercoledì. L'impennata del prezzo delle azioni ha coinciso con l'ad ...Nella giornata di ieri la capitalizzazione di mercato di Microsoft ha raggiunto quota 3mila miliardi di Dollari.