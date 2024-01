“Mia figlia per morire è stata costretta a emigrare in Svizzera Cara Bigon | una delusione il suo no alla legge veneta”

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti , è intervenuta sui social per dare la sua opinione in merito a quanto sta accadendo all’interno della ... (isaechia)

So di vivere in uno Stato laico, per Costituzione, ed ho sempre pensato di avere votato per un partito laico. Mia figlia Sibilla, laica come me, e condannata a morire fra gravi ed inevitabili ...Nel 1973 nasce Marta Netti, la figlia di Enza, che, da piccola, farà del laboratorio, terreno di gioco e di sperimentazione. «Sono cresciuta qui. Il bancone era il mio lettino», racconta la donna ...dove la figlia maggiore diceva «papà è mio, papà è solo mio». La matrigna ha deciso, quindi, di intervenire. «Tu sei grande, mia figlia è piccola, lei deve avere l'affetto di papà. Tu trovati un ...