Meteo | in arrivo l’anticiclone Zeus | l’Italia si spacca in due Cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il super anticiclone africano, dopo aver portato numerosi record di caldo tra Spagna e Francia, arriva nell’Europa centro settentrionale. Sull‘Italia deboli infiltrazioni fredde dai Balcani più attive al Centro-Sud gli impediscono di affermarsi pienamente ma sarà questione di poco. I massimi barici si sposteranno gradualmente anche sul nostro Paese nei primi giorni della prossima settimana. Ma gli esperti di 3Bmettono in guardia: il sole non splenderà ovunque e le temperature non saranno miti dappertutto.porta con sé anche dei risvolti negativi.Leggi anche:, anticiclonefa a pezzi l’inverno: sole quasi ovunque e temperature in aumento Gli esperti mettono in guardia: il sole non splenderà ovunque Le inversioni termiche favoriranno il ristagno dell’aria nei ...