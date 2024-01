Meteo | clima impazzito | ecco cosa sta fiorendo in Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) L'anticiclone ha fatto irruzione in pieno inverno e ha fatto splendere il sole ed alzare le temperature con le mimose fiorite oltre un mese in anticipo sul tradizionale appuntamento della festa della donna dell'8 marzo. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di una primavera anticipata provocata dall'anticiclone nordafricano con temperature fino a 20 gradi. Ma questomanda la natura in tilt e favorisce in tutte le piante il risveglio anticipato anche con fioriture fuori stagione e il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile, successivo, forte abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei raccolti. Con il caldo, aggiunge la Coldiretti, le popolazioni di insetti dannosi per le colture sopravvivono per attaccare successivamente i raccolti nella prossima primavera. Sono gli effetti di un inverno ...