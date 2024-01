Meritocrazia nella Sanità Pubblica | L’IA potrebbe aiutare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del Dottor Gianni Verde in merito all’uso dell’intelligenza artificialeA volte la fiducia vien meno pensando al lavoro, alla dedizione, all’impegno profuso tutti i giorni per i pazienti. Accorgersi poi che “non serve se non per la propria anima”. Nessun riconoscimento; neanche prosaicamente economico. A che serve l’appropriatezza, la scienza e coscienza se i finanziamenti arrivano a pioggia, per tutti. Per Chi fa e Chi non fa è la stessa cosa. Ergo, a che serve sprecare risorse chero essere impiegate per alleggerire almeno i problemi attuali? È scoraggiante! Menomale che Credo. Menomale che sono medico per passione, per missione. Amo la professione e i mie pazienti. Di tanto qualche dubbio mi pervade. Stamattina mi sono chiesto : come è possibile valorizzare il ...