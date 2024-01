Mercato LIVE | il Verona ci prova per Idah | Saponara in Turchia e Maric in Croazia

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

10.59: Leander Dendoncker è, ufficialmente, il quarto acquisto del Napoli nella sessione di mercato invernale. Il cartellino del giocatore è stato depositato in Lega, come si apprende dal sito ...Angelino sbarcherà alla corte di Daniele De Rossi in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Si tratta del secondo acquisto di questo mercato invernale per il club dei Friedkin, ...È tutto pronto in un Artemio Franchi gremito per Fiorentina-Inter, posticipo della 22esima giornata di Serie A. Una partita importantissima per il campionato delle due squadre, con i viola che ...