Memo Remigi | la relazione con Barbara D’Urso | “Sono stato cacciato di casa da mia moglie”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024): la storia tra il cantautore e la conduttrice, durata quattro anni, aveva portato ad una momentanea chisura del matrimonio dell’artista Oggi vedremo la voce di Innamorati A Milano tra gli ospiti di Domenica In, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove ritroverà Jessica Morlacchi a distanza di circa due anni dall’episodio avvenuto durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, per un atteso faccia a faccia. Sul finire degli anni Settanta,incrociaagli albori della sua carriera nel mondo dello spettacolo: una sbandata che aveva messo il matrimonio con laLucia Russo. L’artista aveva raccontato sulle pagine de Il Corriere Della Sera: “All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante ma diviso in due: ...