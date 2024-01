Meluso su Osimhen | «Non è che se medita di cambiare squadra non può essere concentrato sul Napoli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 gennaio 2024) Prima della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, il ds del, Mauro, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando di Zielinski eConfronto con Zielinski prima del match? «Al di là del fatto che è un professionista, oggi stiamo pensando solo alla nostra gara di oggi. E’ una partita molto importante per rimetterci in carreggiata per il quarto posto. Piotr è professionista ed un giocatore importante, finché è con noi deve giocare per noi»e il futurodistratto dalle voci di mercato? «E’ una mentalità non corretta pensare che se un giocatoredinon possasu quella attuale. Ha sempre voglia di vincere anche nelle partitelle tra compagni. Ad ...