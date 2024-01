Meloni | conseguenze se non difendiamo libertà navigazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dalla crisi nel Mar Rosso "rischiano di essercise noi nonladi: dal Canale di Suez passa il 15% del commercio mondiale, nella migliore delle ipotesi bloccare quei mercantili vuol dire aumentare il costo dei prodotti che arrivano sul nostro mercato, non possiamo permetterlo. Quello che stiamo facendo è promuovere insieme all'Ue una missione difensiva per garantire ladi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaal Tg1.

Dalla crisi nel Mar Rosso "rischiano di esserci conseguenze se noi non difendiamo la libertà ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Tg1.Giorgia Meloni e il suo entourage, invece, sembrano pensare all’egemonia culturale in termini di mera occupazione delle poltrone. Si dirà che a anche a sinistra c’è stata occupazione di poltrone, ed è ...Meloni afferma che «con la Shoah l’umanità ha toccato ...Non possono essere in alcun modo tollerati questi vergognosi rigurgiti che si stanno diffondendo come conseguenza del conflitto in corso». E ...