Melanoma | Ascierto | «Vaccino | che emozione! È una vittoria di squadra»

Tempo di lettura: 2 minutiI risultati migliori di nivolumab per l’immunoterapia in termini di sopravvivenza libera da recidiva, comparsa di ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendo con profonda ammirazione di come a Napoli, presso l’Istituto per la ricerca e la cura dei tumori Fondazione ... (anteprima24)

Cinquantanove anni, primario del Pascale di Napoli, clinico e ricercatore di fama internazionale nel campo della cura del melanoma e dell’immunoterapia dei tumori è consapevole ...In un evento storico per la medicina, l'Istituto per la ricerca e la cura dei tumori Fondazione Pascale di Napoli ha somministrato per la prima volta a un cittadino italiano una dose del vaccino antic ...Lo sapremo alla fine della sperimentazione” ha spiegato Paolo Ascierto, direttore del dipartimento di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Nazionale dei ...