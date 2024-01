Medvedev | Sinner prima o poi sarà numero 1 Atp

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI - "il prossimo1 del mondo? Nel tennis abbiamo questa cosa chiamata ranking che aiuta a fare chiarezza. Oggi Jannik è1 della Race ed è stato il più forte in questo torneo, ma non possiamo prevedere il futuro e una carriera è composta da tante variabili, difficili da decifrare. Di certo, se continua cosìo poi1 Atp, quest'anno, il prossimo o l'altro ancora. Per quanto mi riguarda sarò2 nella Race, sono vicino alla vetta e farò del mio meglio per arrivarci". Così, in conferenza stampa, dopo la finale degli Australian Open, Daniil. "Non posso dire che a un certo punto io abbia cominciato a giocare male. Il fatto è che Jannik è cresciuto, ha fatto meno errori ed è diventato più aggressivo. Con ...