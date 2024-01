Medvedev rivela | “Sinner colpisce più forte di chiunque nel circuito N 1? Per ora lo è nella Race…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo due settimane estremamente dispendiose in cui ha accumulato addirittura 24 ore in campo, Daniilsi è fermato ancora una volta all’ultimo ostacolo sciupando un vantaggio di due set e perdendo 6-3 al quinto contro Jannikla finale degli Australian Open 2024. Il russo è comprensibilmente calato alla distanza dopo aver dominato le prime due frazioni, pagando a caro prezzo i tanti set lasciati per strada nel corso del suo cammino a Melbourne. “Non posso dire di aver cominciato a giocare male dal terzo set in poi. Non ho fatto errori gravi. Il fatto è che Jannik ha cominciato a giocare meglio, in maniera leggermente diversa a livello tattico, perché gli ho mostrato qualcosa di diverso all’inizio del match, giocando con grande aggressività. Mi sono stancato fisicamente come nei match precedenti, in cui i miei avversari non sono riusciti a ...