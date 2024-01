Medvedev riconosce la superiorità di Sinner | “Hai meritato Tornerò più forte per mia moglie e mia figlia”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Daniilha perso la finale degli Australian Open 2024. Il fuoriclasse russo è stato sconfitto da Jannikal termine di un epocale atto conclusivo andato in scena sul cemento di Melbourne. Il numero 3 del mondo ha vinto i primi due set, ma ha poi subito la perentoria rimonta del tennista italiano, che è riuscito a vincere il primo Slam della stagione. Daniilha commentato la partita sul podio, prima che Jannikalzasse al cielo il trofeo: “Grazie a tutti. Prima cosa, mi complimento con Jannik: hai dimostrato ancora una volta di meritartelo, sei cresciuto, hai lottato, stai vincendo tanti tornei. Ci siamo affrontati in tante finali, sono certo che non è l’ultima finale Slam della tua carriera: cercherò di vincere la prossima perché ne hai vinte tre di fila“. Il russo ha poi proseguito: ...