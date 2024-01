Medvedev ora non sbadiglia più…Sinner | quando la vendetta è un piatto da servire freddo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) È passato un secolo, ma in realtà sono pochi mesi. Fino all’autunno 2023 Daniilaveva le sembianze del tabù o della nemesi per Jannik Sinner. Sei partite giocate e sei sconfitte subìte dal ragazzo di Sesto Pusteria, tra cui quella delle ATP Finals 2021da riserva subentrò all’infortunato Matteo Berrettini, affrontando il moscovita e perdendo nel tie-break del terzo set. Un match nel quale il russo, con fare presuntuoso e provocatorio, dedicò uno sbadiglio al tennista italiano dal momento che quella partita non metteva in palio la qualificazione evoleva mandare un messaggio anche al pubblico sul suo impegno non massimale. Di acqua ne è passata sotto i ponti e Sinner è riuscito con il talento e il lavoro a prendersi le sue rivincite. Nei fatti, dall’ATP500 di Pechino sono arrivate quattro vittorie negli scontri ...