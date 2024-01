Medaglie d' onore per militari deportati | il Giorno della Memoria celebrato con musica e riflessione a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024)d’per quattroin Germania durante la Seconda guerra mondiale. Cerimonia, ieri, al Conservatorio ‘Luigi Cherubinì’ per consegnare il riconoscimento ad Anchise Citti, Elio Cocchi, Siro Giani e Bruno Vasarri. Inoltre giovani musicisti tedeschi e italiani hanno unito le proprie competenze per poter ricordare questa giornata attraverso un concerto. "Ilè un momento importante, dovrebbe durare 365 giorni l’anno. Dovremmo interrogarci su come riusciremo in futuro a trasfondere in cultura e istruzione questo concetto, questo modello diche significa responsabilità, conoscenzastoria, rigore morale", ha detto il prefetto Francesca Ferrandino durante l’evento. "Giovani ...