Mazzarri | “Compattezza ritrovata | una squadra con la S maiuscola Ngonge? Belle sensazioni”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il tecnico del Napoli, Walter, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio. Lazio non incisiva, Napoli molto timido: la sfida della 22esima giornata di Serie A finisce a reti bianche. Una sfida senza emozioni e con poche occasioni da entrambe le parti, occasioni di certo da non far tremare le gambe. A commentare la prestazione dei suoi al termine della sfida è intervenuto il tecnico del Napoli, Walter, direttamente dalla sala stampa dell’Olimpico: “Sono molto soddisfatto, avevamo davanti unamolto forte, il Napoli l’anno scorso ha vinto scudetto ma la Lazio è arrivata seconda, stasera giocava nel suo stadio, avevamo tanti assenti, ragazzi che non giocavano da una vita hanno risposto alla grande. Lasi sta vedendo, ho avuto la conferma di avere grandi uomini ...