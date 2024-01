Maxwell McCombs | “Il giornalismo è vivo e vegeto” Ecco come i media condizionano le scelte politiche | dall’Ucraina alla Palestina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dicono che ilsia morto, invece è così in buona salute da condizionare ancora in modo consistente l’opinione pubblica e le decisioni dei politici.sulla guerra in Ucraina, ridimensionata in brevissimo tempo ad un minuscolo puntino nel radar dei. Prima del conflitto in, i destini del mondo sembrava dipendessero da Kiev. Poi la guerra è improvvisamente evaporato dalle cronache. Sostiene: “In America il Partito repubblicano si è spostato a destra sposando l’isolazionismo”, da quando Kiev è sparita dmappa dei, professore emeritoTexas University, sta aiIsaac Newtonfisica (chiediamo ...