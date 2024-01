Max Giusti | “Sinner ha dormito sul mio divano Non lo venderò più”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Ho incrociato Jannik che aveva 12 anni e mezzo, quando il mio amico Alex Vittur mi disse ‘Ho visto il ragazzino più forte che c’è’. Lui era di Sesto Pusteria, Alex lì era il tennista più forte, un mio amico, giocava nella mia squadra di tennis, da lì è iniziata la storia di questo ragazzino fantastico che ha intorno a sé delle persone che lo hanno sempre protetto, curato, hanno fatto in modo che non gli mancasse nulla per la crescita. E’ una storia bellissima”. Lo ha detto Max, noto conduttore e comito, nonché appassionato di tennis e consigliere Fit, all’Adnkronos raccontando un retroscena su Jannik: “Ho pianto per Jannik, per Alex, per la sua famiglia. Amo il tennis, ho la fortuna di avere un’accademia di tennis, di lavorare con la Federazione italiana tennis e vedere questi ragazzini. E visto che Jannik ha...