Mattarella | ‘Africa trovi sempre più spazio in consessi internazionali’**

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – È necessario che la voce dei Paesi Africanipiùneiinternazionali: un obiettivo su cui Italia e Unione europea sono convintamente impegnate e che ha segnato un primo, importante traguardo con l?ingresso a pieno titolo dell?Unione africana nel G20?. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo offerto al Quirinale alle delegazioni che partecipano alla Conferenza Italia-Africa. “Esplorare lo straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni tra Africa ed Europa sul terreno politico, per spegnere i focolai di tensione e di conflitto, sul terreno economico, per realizzare una produzione sostenibile e un?equa distribuzione delle risorse, per accrescere il patrimonio delle nostre rispettive culture, è il ...