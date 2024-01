Matri | Osimhen alla Juventus come Higuain Clamorosa indiscrezione in diretta TV

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alessandrolancia un’ipotesi di mercato shock: Victorpotrebbe lasciare il Napoli per andare, un’operazione in stileche farebbe infuriare i tifosi. Nel corso del programma Tutti Bravi dal Divano su DAZN, l’ex attaccante e opinionista Alessandroha lanciato una vera e propria bomba di mercato: Victorpotrebbe lasciare il Napoli per trasferirsi, un po’fece Gonzalonell’estate 2016. “Non escludo chepossa andareJuve” ha dichiarato. “Vendendo Vlahovic a 70 milioni e sacrificando Soulé, per i bianconeri sarebbe un’operazione sostenibile. La ...

