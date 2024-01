Massimo Giletti in Rai | iniziati i colloqui Dipendenti preoccupati per il trasloco Palese UniRai all' attacco del Pd

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sembra sempre più imminente il ritorno in Rai di. Il noto conduttore, ormai assente dallo schermo da circa un anno, sembra destinato a tornare nella tv di Stato, quella in cui èva la sua carriera televisiva. L’artista è stato visto nei giorni scorsi proprio nella sede di Via

Massimo Giletti torna in Rai. Il giornalista piemontese, che ha concluso la sua ultima edizione di Non è l’Arena prima del tempo previsto, ha deciso ... (dilei)

Massimo Giletti , le rivelazioni sulla sua vita privata: 'Pronto a nozze e figli' Massimo Giletti non si è sbottonato sulla sua vita privata, ma non ... (247.libero)

Momento fervido di novità e di emozioni per Massimo Giletti . Nel corso dell'intervista rilasciata per il settimanale Gente, il conduttore si è ... (tvpertutti)

Come evidenziato dal Fatto Quotidiano, nei mesi scorsi è toccata la stessa sorte a Michele Santoro, Guido Ruotolo e Massimo Giletti, così come un anno fa Nancy Porsia è stata intercettata dalla ...Tali e Quali 2024, chi è l’imitatore di Flavio Insinna e quarto giudice, Ubaldo Pantani. Questa sera, 27 gennaio, vita privata ...È l’inizio di una lunga e appagante vita insieme, come spiega Patrizia a Massimo Giletti a Non è l‘arena: “Abbiamo condiviso non solo la vita quotidiana, ma anche il lavoro. Era un rapporto in ...