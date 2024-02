Massimo Giletti in Rai | iniziati i colloqui Dipendenti preoccupati per il trasloco Palese UniRai all' attacco del Pd

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sembra sempre più imminente il ritorno in Rai di. Il noto conduttore, ormai assente dallo schermo da circa un anno, sembra destinato a tornare nella tv di Stato, quella in cui èva la sua carriera televisiva. L’artista è stato visto nei giorni scorsi proprio nella sede di Via