Martusciello | «Nel primo tempo il Napoli non ha creato chissà quanto anche se ha numerosi nazionali»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, non ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro il, a causa di un lutto familiare al suo postoSarri non parla per lutto, al suo posto Martiusciello «Ilsiamo entrati più contratti. Avevamo di fronte una signora squadra che ha dei bravi interpreti, dovevamo pensare a come non subire imbucate. Nel secondograzie a una prova di coraggio siamo avanzati di una decina di metri. Non siamo riusciti a fare gol, ma è stata una buonissima prestazione. Siamo delusi per il risultato perché si voleva vincere, però conta lo spirito del secondo» «Nelneilha...