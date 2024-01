Maria De Filippi fulmina Valerio ' marito padrone' a C' è Posta Per Te

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo la storia di Francesco che non ha perdonato la madre Caterina, il terzo appuntamento con C'èPer Te di sabato 27 gennaio 2024 è proseguito con la storiae Consuelo. Tutto è iniziato con un'anteprima musicale delle loro foto insieme sulle note de L'Essenziale di Marco Mengoni.si è detto sinceramente pentito per gli errori commessi negli undici anni di relazione, rivelando di essere cambiato e di aver intrapreso un percorso terapeutico per il bene di entrambi e dei loro figli. In un gesto di buona volontà, l'uomo ha istituito un bonifico mensile per sostenere economicamente la famiglia.Deha svelato la versione dia Consuelo, che è rimasta colpita dalla sincerità del compagno ma allo stesso tempo non ha mostrato in un primo momento ...