Marco Mengoni | nuovo tour negli stadi | tutte le date nel 2025

(Di domenica 28 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Annuncio shock di! In attesa di vederlo sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttore al fianco di Amadeus nella 74esima edizione del Festival di Sanremo,ha annunciato che la sua estatesarà all’insegna della musica live. Un, che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con la gran festa finale al Circo Massimo. Unnei grandiitaliani, partendo il 26 ...

In una svolta inaspettata, Marco Mengoni ha annunciato durante il TG1 di Rai Uno che il suo prossimo tour negli stadi è previsto per il 2025. Questa ... (dilei)

Marco Mengoni annuncia il tour negli stadi previsto per l’estate 2025 , ecco le date e le info per acquistare i biglietti Alla vigilia della prima ... ()

In una svolta inaspettata, Marco Mengoni ha annunciato durante il TG1 di Rai Uno che il suo prossimo tour negli stadi è previsto per il 2025. Questa ... (dilei)

Parola di Marco Mengoni che parla al Tg1 della sua esperienza di coconduttore all'Ariston nella prima serata. «Ripartiamo in tour nel 2025, sono molto contento di ripartire il 26 giugno da Napoli ...I biglietti per Marco Mengoni negli Stadi 2025 sono in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 2 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto. Accesso prioritario per i titolari di ...Alla vigilia della prima volta di Marco Mengoni da co-conduttore sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus arriva l’annuncio che l’uomo di «Due vite» sarà protagonista live nell’estate del 2025. Un ...